Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт

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Чтобы не испытывать неудобств при платежах и переводах, вполне достаточно иметь три банковские пластиковые карты. При этом можно оформить и цифровую, если не хочется таскать с собой пластик. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

По словам эксперта, существуют три платежные системы — Visa, Mastercard и «Мир». Поэтому для удобства оплаты и перевода денег желательно иметь три карты с данными системами.

— На некоторых площадках вводятся комиссии при оплате определенными системами. Поэтому три карты лучше. Однако обычно люди используют разные банки. Карт достаточно три, а дальше все зависит от клиента, какой банк он будет выбирать. Таким образом у клиента будут открыты все банки: один клиент хочет перевести деньги другому — обычно бывает комиссия, а тут не будет, — сказал Вакулин.

Также собеседник «ВМ» подчеркнул, что можно отказаться от использования пластиковых карт и перейти на цифровые, если нет желания носить с собой традиционную.

— Но есть минус в цифровых картах. Если телефон вдруг сломается, придется обращаться в банк, чтобы выпускать этот пластик, — заключил эксперт.