Замруководителя столичного Депобра Наталия Киселева: МЭШ делает прозрачнее многие процессы в школе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проект «Московская электронная школа» делает прозрачнее многие процессы в школе, считает заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева. Об этом она заявила сегодня на дискуссии «Какой должна быть школа будущего?» в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Говоря об инструментах передачи информации и опыта школьникам, замруководителя столичного департамента образования и науки отметила, что ими сегодня являются не только привычные учебники, но и цифровые материалы, такие как в библиотеке «Московской электронной школы».

— МЭШ делает многие процессы в школе прозрачнее. Москва с этого года перешла на тематическое оценивание. Мы в МЭШ отражаем оценки ребят внутри каждой темы, чтобы понять, где у них возникают сложности и пробелы. Например, в рамках изучения курса математики мы смотрим, по каким темам у учеников есть вопросы и как дальше дать им возможность получить адресную помощь. Анализируя результаты детей, мы переходим к анализу того, как можно выявить пробелы у учителей, чтобы запустить адресную систему их поддержки и профессионального развития, — подчеркнула Наталия Киселева.

Сегодня «Московская электронная школа» — крупнейшая в России электронная образовательная платформа. В ее библиотеке размещено свыше 56 тысяч сценариев уроков, огромное количество тестовых заданий, самодиагностик, видеоуроков, которые позволяют школьникам готовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам. Также в МЭШ доступны виртуальные лаборатории, в них ученики могут ставить онлайн-эксперименты дома.