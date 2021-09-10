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Процветание столицы зависит от каждого ее жителя

Павел Гриднев

Общество
Процветание столицы зависит от каждого ее жителя
Фото: Екатерина Бибикова

Помощник уполномоченного по правам человека в г. Москве Светлана Разворотнева приняла участие в флешмобе, посвященном Дню города, который проходит в социальных сетях. Участники акции фиксируют на фото свои добрые дела и выгладывают их в сеть с хештегом #ВместесГородом.

Как отметила Светлана Разворотнева, акция объединила людей разных возрастов и профессий. Её цель — показать, как бескорыстные поступки меняют город, делают жизнь в нем радостнее и лучшее.

— Давайте вместе делать добрые дела для города и рассказывать о том, как много хорошего может сделать каждый житель Москвы! Ежедневно москвичи трудятся, помогают тем, кто нуждается в их поддержке, делают наш город красивее, а настроение горожан лучше. Не стоит молчать об этом, добрые дела — это не только повод для гордости, это еще и прекрасный пример наших сплоченности и единства, — сказала она.

В сети интернет появились фотографии правозащитницы. Ранее в столице проходил эко-субботник а, также Светлана Разворотнева навещала брошенных животных в приюте в Печатниках.

Москвичи также активно выставляют фото и, как выяснилось, простор для хороших дел велик и маленькими они не бывают. Одни помогают перемещаться по городу маломобильным гражданам.Другие навещают и помогают в бытовых делах пожилым людям, моют окна и наводят порядок в районных Советах ветеранов. Третьи — развозят подарки для детей из малообеспеченных семей. Четвертые — собирают помощь для приютов. Хозяйки полисадников, которые радуют нас пышными цветами летом, с помощью молодых соседей, готовят клумбы к зиме и высаживают растения. Некоторые участники акции оставили в социальных сетях благодарности медикам, работникам культуры и просто хорошим людям за их труд.

Светлана Разворотнева подчеркнула важность подобных мероприятий.

— Процветание столицы зависит от каждого ее жителя. История нашей страны, самые сложные ее моменты и триумфальные победы связаны с Москвой и память об этом делает нас сильнее, отзывчивей и человечней, — сказала она.

Принять участие в акции могут все желающие, она продлится бессрочно.

Адвокат Денис Куликов, напомнил, что в соответствии с Законом г. Москвы от 22 сентября 2004 года №56 «О праздниках города Москвы» и согласно распоряжению правительства столицы №568 — РП от 12.08.2021г., 11 и 12 сентября объявлены днями празднования Дня города Москвы.

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