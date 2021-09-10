Врач назвала эффективные способы избавиться от противного запаха изо рта

Фото: Из личного архива Вероники Рыжовой

Неприятный запах изо рта затрудняет общение с людьми. Как избавиться от этой проблемы, рассказала стоматолог Вероника Рыжова.

По ее словам, сперва нужно выяснить причину. Начать следует с незубных возбудителей заболеваний желудочно-кишечного тракта.

— При появлении неприятного запаха нужно обратиться к гастроэнтерологу и проверить свой кишечник на наличие заболеваний. Также противный запах изо рта может быть вызван проблемами с небными миндалинами или с хроническим тонзиллитом. В таком случае вам нужно ехать к лору, — сказала Рыжова.

Говоря о стоматологических проблемах, врач призвала обратить внимание на пищу, которая забивается под зубные коронки. Одной из причин этого, по словам эксперта, является то, что из-за плохой гигиены развивается большое количество микробов.

— Если после еды вы не чистили зубы или не использовали жвачку, то микробы размножаются, — констатировала Рыжова.

На запах изо рта также влияет выбор пищи. Так, если человек съест сосиски, гамбургеры или любую другую переработанную пищу, то все остатки еды останутся во рту и забьются между зубами. А если речь идет о фруктах или обычном мясе, то есть твердой пище, то налет удалится за счет трения еды с зубами.

— Многие люди, которые бездумно относятся к своему рациону, не понимают, что они наносят вред не только желудку, кишечнику и многим другим органам, но и здоровью зубов. Это впоследствии вызывает неприятный запах изо рта. Не думаю, что кому-нибудь это понравится, — заметила стоматолог.

Врач посоветовала после еды полоскать рот обычной водой. Если хочется свежего запаха, то можно выбрать любое специальное средство. Также после приема пищи стоит чистить зубы, ни в коем случае не использовать зубочистки, которые могут повредить межзубные сосочки спровоцировать воспаление, что еще больше вызовет неприятный запах изо рта.

— Итак, регулярно посещайте стоматолога, правильно питайтесь, используйте жвачку после еды, купите зубную нить, после еды промывайте рот водой или используйте специальное средство для полоскания, — подытожила Рыжова.

Она добавила, что главным ключом к здоровому и свежему дыханию является адекватная гигиена полости рта утром и вечером: использование зубных щеток и скребков для языка. Причем чистить нужно все во рту и даже язык, потому что на нем есть вкусовые рецепторы, в которых тоже могут быть бактерии, заключила стоматолог.