Брэда Питта заподозрили в возобновлении романа с Марго Робби

Знаменитость Бред Питт

Американский актер Брэд Питт возможно возобновил романтические отношения с коллегой Марго Робби, с которой они вместе снимаются в картине «Вавилон». Об этом сообщил изданию Woman’s Day источник, знакомый с ситуацией.

В 2015 году звезды Голливуда вместе работали над фильмом «Игра на понижение». Тогда ходили слухи, что их связывают не только рабочие отношения. Их роман даже называли причиной разрыва Питта с Анджелиной Джоли.

Тогда никто из актеров не подтвердил информацию об их связи, а Робби связала себя узами брака с Томом Экерли.

Новую волну слухов подогрел инсайдер в окружении Питта, который заявил, что между знаменитостями вспыхнули былые чувства. По его словам, на съемочной площадке Питт и Робби нередко уединяются и открыто флиртуют друг с другом.

Поклонники актеров выразили надежду, что отношения звезд будут иметь продолжение. Активно распространяются слухи, что брак Робби трещин по швам. Знакомые актрисы утверждали, что ее утомила ревность мужа и она полностью погрузилась в работу, чтобы как можно реже бывать дома, пишет ФАН.

Летом этого года бывшую жену Питта актрису Анджелину Джоли заподозрили в отношениях с канадским рэпером Эйбелом Тесфайе, более известным как The Weeknd.