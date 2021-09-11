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Народный календарь. Почему опасно отомстить обидчику 12 сентября

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему опасно отомстить обидчику 12 сентября
Фото: pixabay.com

12 сентября Православная церковь почитает память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.

Не мстите обидчикам в этот день и не совершайте дурные поступки, иначе они обязательно вернутся бумерангом. Еще в этот день нельзя мыть голову, иначе можно рано стать лысым. К сожалению, брать к себе домой котят в этот день тоже нельзя. Говорят, что это может привлечь несчастье в ваше жилище. Мелкие денежные средства до обеда в руки не берите, иначе бедность будет следовать за вами по пятам. Постройку забора также следует перенести. Если верить легендам, к вам могут прийти воры.

Следите за солью в доме. Нельзя допустить, чтобы в двенадцатый день сентября она закончилась, иначе вы сделаете себе хуже, а весь год у вас будут проблемы с деньгами.

Приметы:

Много рябины в лесу — к дождливой осени.

Теплый вечер и звездная ночь — к хорошему урожаю в следующем году.

Звездопад 12 сентября сулит неурожай в следующем году.

Праздники:

Международный день вязания крючком

Эта техника вязания считается более простой, нежели вязание на спицах, чем обеспечивает себе на сегодняшний день наибольшую популярность. Более доступное в плане обучения, вязание крючком завоевало и большее распространение.

Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, 12 сентября стал днем, когда можно, участвуя в приуроченных к этому празднику мероприятиях, продемонстрировать свое умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.

День танкиста

День танкиста — профессиональный праздник служащих танковых войск. В торжествах принимают участие служащие танковых подразделений Вооруженных сил РФ по контракту и призыву, офицеры, курсанты, преподаватели профильных учебных заведений. Праздник отмечают все, кто когда-либо был в рядах этого рода войск, — конструкторы, инженеры, работники заводов и научно-исследовательских институтов, разрабатывающих бронетехнику. К мероприятиям присоединяются их родственники, друзья, знакомые и близкие люди.

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций

В этот день в 1978 году в столице Аргентины, городе Буэнос-Айресе, делегации 138 государств приняли План действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.

Термин «сотрудничество Юг-Юг» относится к обмену знаниями, технологиями и ресурсами между странами глобального Юга, то есть развивающимися странами Африки, Латинской Америки и Азии.

Сотрудничество Юг-Юг является одним из важных элементов международного сотрудничества в целях развития и открывает перед развивающимися странами и странами с переходной экономикой реальные возможности по обеспечению на основе индивидуальных и коллективных усилий поступательного экономического роста и устойчивого развития.

Всемирный день журавля

Журавли — одни из самых статных птиц, обитающих на нашей планете. По восточным верованиям, в них превращаются души славных воинов, павших в боях. Именно защите птиц, которые занесены в Красную книгу, но чья популяция постоянно снижается, подвергаясь обстрелу во время перелета, и посвящен этот международный праздник. Всемирный день журавля празднуют не только экологи, но и все люди, которых волнует проблема исчезновения этих птиц.

День озера Байкал

Одно из самых впечатляющих мест для отдыха в Российской Федерации — озеро Байкал, или Бай-Куль (в переводе с тюркского «богатое озеро»), которое находится на границе Иркутской области и Республики Бурятия. В 1997 году оно было занесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в силу своего богатейшего разнообразия по флоре и фауне. Благодаря действующим неподалеку вулканам экосистема озера и близлежащих территорий постоянно видоизменяется (структурные геологические и биологические процессы), обновляя состав существующих экзотических экземпляров растений и представителей животного мира.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно отомстить обидчику 12 сентября

События:

Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями

Заложив Петербург, Петр I сразу же принялся заботиться о его улицах. Прокладка каждой новой улицы утверждалась им лично. Сперва это были всего лишь просеки. Даже главная улица (Невская перспектива) была только просекой от Адмиралтейства к Новгородской дороге. Никакой мостовой на ней не было: по краям для отвода воды были прорыты две обычные канавы.

Первые мостовые в городе были деревянными, Петр настоятельно заботился о них. 12 сентября 1715 года он издал строжайший указ.

Позднее тротуары начали делать из каменных плит, затем появилась торцовая мостовая, диабазовая брусчатка, а потом асфальт.

Состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье

12 сентября 1953 года в церкви Святой Марии в Ньюпорте (США) состоялась торжественная церемония бракосочетания сенатора Джона Фицджеральда Кеннеди и Жаклин Ли Бувье.

На церемонии собралось 750 гостей и 3000 зевак. Там присутствовал весь политический и экономический бомонд Америки, а журналисты окрестили это мероприятие «свадьбой года» и «самым значительным событием года».

Родились:

1933 год — Татьяна Доронина, актриса театра и кино, народная артистка СССР.

1944 год — Владимир Спиваков, скрипач, дирижер, педагог, руководитель ансамбля «Виртуозы Москвы», народный артист СССР.

1949 год — Ирина Роднина, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный деятель.

1961 год — Милен Фармер, французская певица, композитор, автор песен, актриса.

1983 год — Алексей Гоман, российский певец, автор песен, актер.

Именины отмечают: Макар, Григорий, Максим, Николай, Даниил, Арсений, Александр, Гавриил, Федор, Иван.

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