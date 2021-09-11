Народный календарь. Почему опасно отомстить обидчику 12 сентября
12 сентября Православная церковь почитает память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.
Не мстите обидчикам в этот день и не совершайте дурные поступки, иначе они обязательно вернутся бумерангом. Еще в этот день нельзя мыть голову, иначе можно рано стать лысым. К сожалению, брать к себе домой котят в этот день тоже нельзя. Говорят, что это может привлечь несчастье в ваше жилище. Мелкие денежные средства до обеда в руки не берите, иначе бедность будет следовать за вами по пятам. Постройку забора также следует перенести. Если верить легендам, к вам могут прийти воры.
Следите за солью в доме. Нельзя допустить, чтобы в двенадцатый день сентября она закончилась, иначе вы сделаете себе хуже, а весь год у вас будут проблемы с деньгами.
Приметы:
Много рябины в лесу — к дождливой осени.
Теплый вечер и звездная ночь — к хорошему урожаю в следующем году.
Звездопад 12 сентября сулит неурожай в следующем году.
Праздники:
Международный день вязания крючком
Эта техника вязания считается более простой, нежели вязание на спицах, чем обеспечивает себе на сегодняшний день наибольшую популярность. Более доступное в плане обучения, вязание крючком завоевало и большее распространение.
Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, 12 сентября стал днем, когда можно, участвуя в приуроченных к этому празднику мероприятиях, продемонстрировать свое умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.
День танкиста
День танкиста — профессиональный праздник служащих танковых войск. В торжествах принимают участие служащие танковых подразделений Вооруженных сил РФ по контракту и призыву, офицеры, курсанты, преподаватели профильных учебных заведений. Праздник отмечают все, кто когда-либо был в рядах этого рода войск, — конструкторы, инженеры, работники заводов и научно-исследовательских институтов, разрабатывающих бронетехнику. К мероприятиям присоединяются их родственники, друзья, знакомые и близкие люди.
День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций
В этот день в 1978 году в столице Аргентины, городе Буэнос-Айресе, делегации 138 государств приняли План действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.
Термин «сотрудничество Юг-Юг» относится к обмену знаниями, технологиями и ресурсами между странами глобального Юга, то есть развивающимися странами Африки, Латинской Америки и Азии.
Сотрудничество Юг-Юг является одним из важных элементов международного сотрудничества в целях развития и открывает перед развивающимися странами и странами с переходной экономикой реальные возможности по обеспечению на основе индивидуальных и коллективных усилий поступательного экономического роста и устойчивого развития.
Всемирный день журавля
Журавли — одни из самых статных птиц, обитающих на нашей планете. По восточным верованиям, в них превращаются души славных воинов, павших в боях. Именно защите птиц, которые занесены в Красную книгу, но чья популяция постоянно снижается, подвергаясь обстрелу во время перелета, и посвящен этот международный праздник. Всемирный день журавля празднуют не только экологи, но и все люди, которых волнует проблема исчезновения этих птиц.
День озера Байкал
Одно из самых впечатляющих мест для отдыха в Российской Федерации — озеро Байкал, или Бай-Куль (в переводе с тюркского «богатое озеро»), которое находится на границе Иркутской области и Республики Бурятия. В 1997 году оно было занесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в силу своего богатейшего разнообразия по флоре и фауне. Благодаря действующим неподалеку вулканам экосистема озера и близлежащих территорий постоянно видоизменяется (структурные геологические и биологические процессы), обновляя состав существующих экзотических экземпляров растений и представителей животного мира.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
События:
Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями
Заложив Петербург, Петр I сразу же принялся заботиться о его улицах. Прокладка каждой новой улицы утверждалась им лично. Сперва это были всего лишь просеки. Даже главная улица (Невская перспектива) была только просекой от Адмиралтейства к Новгородской дороге. Никакой мостовой на ней не было: по краям для отвода воды были прорыты две обычные канавы.
Первые мостовые в городе были деревянными, Петр настоятельно заботился о них. 12 сентября 1715 года он издал строжайший указ.
Позднее тротуары начали делать из каменных плит, затем появилась торцовая мостовая, диабазовая брусчатка, а потом асфальт.
Состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье
12 сентября 1953 года в церкви Святой Марии в Ньюпорте (США) состоялась торжественная церемония бракосочетания сенатора Джона Фицджеральда Кеннеди и Жаклин Ли Бувье.
На церемонии собралось 750 гостей и 3000 зевак. Там присутствовал весь политический и экономический бомонд Америки, а журналисты окрестили это мероприятие «свадьбой года» и «самым значительным событием года».
Родились:
1933 год — Татьяна Доронина, актриса театра и кино, народная артистка СССР.
1944 год — Владимир Спиваков, скрипач, дирижер, педагог, руководитель ансамбля «Виртуозы Москвы», народный артист СССР.
1949 год — Ирина Роднина, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный деятель.
1961 год — Милен Фармер, французская певица, композитор, автор песен, актриса.
1983 год — Алексей Гоман, российский певец, автор песен, актер.
Именины отмечают: Макар, Григорий, Максим, Николай, Даниил, Арсений, Александр, Гавриил, Федор, Иван.