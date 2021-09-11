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Тимофей Баженов присоединился к рейду полиции по борьбе с оборотом наркотиков

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов присоединился к рейду полиции по борьбе с оборотом наркотиков
Фото: Максим Манюров

Отдел полиции по контролю за незаконным оборотом наркотиков провел рейд по аптекам столицы. Общественный лидер Тимофей Баженов присоединился квыездному мероприятию. По итогам рейда в одной из аптек Москвы были найдены запрещенные препараты, которые продавались без рецепта.

Тимофей Баженов прокомментировал результат проверки:

— На территории СВАО я провел более 300 встреч, на каждой из которых ко мне обращались местные жители с жалобами на засилье наркоманов, закладок, шприцов в районах. Я не смог остаться в стороне и был обязан вмешаться. Наркомания губит наше будущее. Считаю, что нам просто необходимы выездные мероприятия полиции с участием представителей общественности. Чем больше таких рейдов будет, тем меньше будет незаконный оборот наркотиков. Тем счастливее и здоровее будут наши дети. Тем устойчивее будет развитие нашего общества.

Баженов отметил, что в аптеках города неоднократно были зафиксированы факты продажи запрещенных препаратов без рецептов. Продажа сильнодействующих препаратов не больным людям, а лицам, имеющим наркотическую зависимость, запрещена законом.

Журналист Тимофей Баженов подчеркнул:

— Наркомания была и остается угрозой нового времени. Печально наблюдать, как молодые, красивые, талантливые люди губят свое здоровье, а зачастую и свои жизни. К сожалению, сегодняшние законы не всегда хорошо работают. Их необходимо менять, ужесточать наказание за распространение наркотических веществ. Вместе с этим нам необходимо заниматься воспитанием подрастающего поколения, должны работать социальные лифты, молодое поколение должно получить возможность приобрести хорошее образование и построить семейные отношения. Молодые люди должны видеть перспективы в своей жизни и понимать, что она хороша и без одурманивающих веществ.

Статистика Росстата в 2020 году показала увеличение количества людей, умерших от наркомании. Так, в 2019 году из-за наркотиков умерло 4569 человек, в прошлом году — 7316. Рост составил 60 процентов.

Количество смертей, связанных с наркотиками, в 2020 году увеличилось во всем мире. Это отметили эксперты Организации Объединенных Наций. Рост статистики связывают с пандемией коронавируса. Вместе с наркоманией в разных странах отмечен и рост употребления алкоголя.

Общественный активист Антон Тарасов отметил, что правоохранительным органам необходимо обращать серьезное внимание на коррупционную составляющую при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

— Прежде всего следует наладить систему контроля за чиновниками различных уровней, ― прокомментировал инженер Тарасов.

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