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Певцов и Вассерман приняли участие в шествии «Военно-технического общества»

Павел Гриднев

Общество
Певцов и Вассерман приняли участие в шествии «Военно-технического общества»
Фото: Алена Куренова

Колонна отреставрированных «Военно-техническим обществом» БТР ГАЗ-40 1956 года выпуска и УАЗ-469 1973 года выпуска проследовала 11 сентября по улицам Москвы. Вместе с экипажем в торжественном шествии приняли участие народный артист России Дмитрий Певцов и эрудит Анатолий Вассерман.

— Внимания мы привлекли много. А на то и расчет, ведь мы хотели показать детям автомобили более чем с 50-летней историей. Привлекать детей к техническому творчеству очень важно. Первое, что может заинтересовать детей, — это настоящая техника. То, что можно потрогать руками. Это удивительный повод для творчества. Развитие для рук и мозгов, знаний для получения будущей профессии. Такие живые экспонаты и рождают будущих инженеров. Важно воспитывать интерес к ручной работе, к настоящим мужским профессиям. И за счет вот таких акций мы можем детей заинтересовать, показать им, что старая техника бывает гораздо интереснее, чем новая, — отметил Дмитрий Певцов.

Он подчеркнул, что необходимо развивать систему детского научно-технического творчества, причем обеспечивать доступность таких занятий для детей.

Машины отреставрировали силами «Военно-технического общества». Об этом рассказал президент организации Алексей Мигалин. Автомобили неизменно пользуются популярностью и у взрослых, и детей, отметил он, а реконструкторы стараются предоставлять возможность прокатиться на таком автомобиле практически каждому.

Сегодня «Военно-техническое общество» — это самая крупная организация в России, имеющая самый большой парк военной автобронетанковой техники, способной выполнить марш более чем на 2000 километров.

— Образцы старой техники нужно сохранять, чтобы помнили, как это было, и понимали, как может еще быть. На мой взгляд, стоит давать возможность прокатиться на таких автомобилях не только детям, но и людям, принимающим решение о финансировании клубов юных техников. Тогда можно будет намекнуть им, что если не выделят денег на развитие детского технического творчества, то только такие образцы военной техники у нас и будут, — заявил Анатолий Вассерман.

Комментируя тему, представитель партии «Зеленые» Полина Анисимкова, предположила, что важно в подобных клубах научно-технического творчества предусмотреть и возможность занятий по экологической тематике, поскольку дети должны понимать, какое влияние техника оказывает на окружающий мир и почему люди несут ответственность за это.

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