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Дмитрий Саблин: Благоустройство у ЗАГСа в Солнцеве соответствует атмосфере праздника

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Саблин: Благоустройство у ЗАГСа в Солнцеве соответствует атмосфере праздника
Фото: Семен Василевич

Территория рядом с Солнцевским отделом ЗАГС благоустроена и теперь соответствует атмосфере праздника, рассказал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин, побывавший в районе для того, чтобы проверить выполнение наказов жителей.

— Впервые за 40 лет территория возле ЗАГСа преобразилась, стала притягательной. В первую очередь для молодоженов. Место, где люди делают свои первые семейные фотографии, теперь соответствует атмосфере праздника, — сказал Дмитрий Саблин, оценив итоги проведенного по наказам жителей благоустройства.

Он сообщил, что там установлен фонтан с подсветкой, высажены газоны, цветы, оборудованы места для фотосъемки и обустроена дорожка к набережной Терешковского пруда. Сам пруд еще чистят, уточнил депутат.

Дмитрий Саблин считает, что подобные проекты, в числе которых благоустройство территории вокруг пруда Федосьино и сквера у здания МГТС в Ново-Переделкине, парка за КБО во Внукове, несмотря на трудности, всегда должны быть в защищенном приоритете. Он добавил, что аналогичная работа ведется в Новой Москве.

Говоря о результатах работ в Солнцеве, видеоблогер Сергей Богатов заметил, что московский стандарт благоустройства охватывает не только центр города.

— В таком городе, как Москва, жители должны быть окружены благоустройством именно там, где они проводят большую часть времени, где они живут постоянно, — сказал активист.

Волонтер программы «Московское долголетие» Наталия Андрусенко оценила повышенную востребованность благоустроенных общественных территорий.

— Город — это не только личные квартиры, это улицы и площади, это живое взаимодействие людей. Таких мест должно быть больше, — подчеркнула общественница.

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