Врач назвала шесть способов не замерзнуть в холодной квартире

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В случае недостатка тепла в помещении человек может есть горячую пищу, тепло одеваться, принимать ванну, активно двигаться и больше времени проводить на свежем воздухе. Также важно грамотно утепляться по ночам. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова.

Специалист отметила, что защититься от холода можно при помощи утепленной домашней одежды.

— У каждого человека обязательно должны быть теплые домашний костюм и обувь. Какие-то шали и кофты, которые можно надевать или снимать в зависимости от ситуации, — рассказала врач.

Она подчеркнула, что разминка поможет согреться в холодной квартире. Можно отправиться на прогулку и даже пробежаться, отметила собеседница «ВМ».

Также эксперт обратила внимание на еще один способ спастись от холода: есть теплую пищу.

— Осень и зима — в принципе не время для ограничительных диет. В это время нужно наедаться. Еда должна быть согревающей и сытной, — рассказала специалист.

Чернышова подчеркнула, что хорошо согревает теплая ванна. Для усиления эффекта после нее можно лечь в кровать и укрыться одеялом, рассказала специалист.

Собеседница «ВМ» также отметила, что спать желательно в прохладном помещении. Она обратила внимание, что при этом важно правильно утепляться.

— Спать лучше при температуре плюс 17–18 градусов, не теплее. При этом важно иметь теплое одеяло. Многие люди жалуются на поверхностный сон ровно до того момента, как приобретают качественное одеяло. При необходимости его можно комбинировать с теплой одеждой, — рассказала специалист.

Чернышова отметила, что после начала отопительного сезона очень важно не допускать слишком высокой температуры в квартире. В таком случае воздух становится слишком сухим и вредным для человека, заключила собеседница «ВМ».