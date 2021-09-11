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Диетолог Гинзбург рассказал о витаминах, продлевающих жизнь

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Гинзбург рассказал о витаминах, продлевающих жизнь
Фото: pixabay.com

Люди часто недооценивают пользу витаминов F, H и K, вследствие чего не уделяют достаточного внимания их потреблению. О том, какое влияние на организм оказывают эти витамины и в каких продуктах они содержатся, «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Витамины F, H и K увеличивают продолжительность жизни, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшают риски возникновения опухолей. Помимо того, витамин K способствует свертываемости крови и препятствует остеопорозу, добавил эксперт.

Наименее распространенным среди перечисленных является витамин F, который содержится в полиненасыщенных жирных кислотах Омега-3. Для его восполнения следует увеличить количество жирной морской рыбы (сельди, скумбрии, лосося) и льняного масла в своем рационе, считает эксперт.

— Дефицит Омега-3 довольно распространен. А вот с Омега-6 у большинства все даже слишком хорошо. Избыток этих жирных кислот приводит к развитию атеросклероза, депрессии, а также ускоряет старение, — отметил Гинзбург.

Диетолог посоветовал увеличить в рационе количество продуктов, содержащих Омега-3, и сократить потребление Омега-6. Для этого необходимо хотя бы трижды в неделю есть рыбу или принимать рыбий жир.

— Витамин H довольно распространен: яичный желток, фасоль, горох, соя — и вы его получаете, — заметил специалист.

Витамин К содержится в зелени, белокочанной и цветной капусте, брокколи, молочных продуктах и оливковом масле.

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