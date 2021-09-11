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Москвичам рассказали о самых холодных днях следующей недели

Игорь Синельников

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Город
Москвичам рассказали о самых холодных днях следующей недели
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

16 и 17 сентября станут в столице самыми холодными днями на предстоящей неделе. Об этом «Вечерней Москве» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

— Мы ждем, что минимальная температура 16-го числа составит 2–7 градусов. Днем прогнозируется 8–13 градусов тепла, — сообщила специалист.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что аналогичные значения ожидаются в пятницу, 17 сентября.

Она также заметила, что похолодание начнется уже во вторник.

— 14-го числа произойдет смена характера погоды. Температура в ночь на вторник останется довольной высокой: 10–12 градусов. Днем в городе будет 14–16 градусов тепла, задует плотный северо-западный ветер, — рассказала Позднякова.

Эксперт также обратила внимание, что по-летнему теплой погоды в этом году больше не будет.

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