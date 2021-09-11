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«Куцое бабье лето»: синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло

Игорь Синельников

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Город
«Куцое бабье лето»: синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В этом году возврат жары в столицу не ожидается, однако в конце сентября возможны дневные температуры до +17 градусов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала метеоролог Татьяна Позднякова.

— Бабье лето в этом году получилось довольно куцое, хоть и теплое. Но не исключено, что в последней декаде месяца к нам придет относительно теплая для конца сентября погода, — рассказала специалист.

Она отметила, что такой приход тепла нельзя будет назвать полноценным бабьим летом. К этому времени в регионе уже начнется астрономическая осень, подчеркнула эксперт.

При этом возврата летней жары ждать точно не стоит, рассказала специалист.

— Тепло может вернуться, однако дневные температуры в таком случае составят максимум 15–17 градусов, — заключила Позднякова.

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