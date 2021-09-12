Два судна столкнулись на юго-западе Японии

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На юго-западе Японии столкнулись сухогруз и небольшой корабль. Один человек погиб, еще один пропал без вести. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошел около 03:30 по японскому времени (21:30 по Москве, 11 сентября). Из-за столкновения маленькое судно перевернулось.
Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть мужчины. Отмечается, что там находились еще двое человек. Один из них 12-летний мальчик — его спас проплывавший мимо корабль. Еще одного пассажира судна пока не нашли. Причины столкновения устанавливаются, передает РИА Новости.
В июне сообщалось, что теплоход и маломерное судно столкнулись в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе 2-го Елагина моста. Там столкнулись теплоход «Нева-1» и маломерное судно, на котором находилось шесть человек. После столкновения маломерное судно затонуло.
Находившихся на борту людей доставили на берег, никто не пострадал.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО