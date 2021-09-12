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Два судна столкнулись на юго-западе Японии

Михаил Алимов

В мире
Два судна столкнулись на юго-западе Японии
Фото: flickr.com/Ubé

На юго-западе Японии столкнулись сухогруз и небольшой корабль. Один человек погиб, еще один пропал без вести. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел около 03:30 по японскому времени (21:30 по Москве, 11 сентября). Из-за столкновения маленькое судно перевернулось.

Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть мужчины. Отмечается, что там находились еще двое человек. Один из них 12-летний мальчик — его спас проплывавший мимо корабль. Еще одного пассажира судна пока не нашли. Причины столкновения устанавливаются, передает РИА Новости.

В июне сообщалось, что теплоход и маломерное судно столкнулись в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе 2-го Елагина моста. Там столкнулись теплоход «Нева-1» и маломерное судно, на котором находилось шесть человек. После столкновения маломерное судно затонуло.

Находившихся на борту людей доставили на берег, никто не пострадал.

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