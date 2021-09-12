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Мужчина пытался задушить школьницу в Солнечногорске

Василий Плиткин

Происшествия
Мужчина пытался задушить школьницу в Солнечногорске
Фото: СК РФ

В подмосковном Солнечногорске мужчина попытался задушить девочку на улице. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.

Злоумышленник подошел к ребенку сзади, схватил за шею и, по словам пострадавшей девочки, спросил, хочет ли та жить. Школьница закричала, благодаря чему преступника заметила соседка, что и спугнуло мужчину, передает РЕН ТВ.

Преступник был задержан, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

— Следователем следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ Следственного комитета России по Московской области задержан ранее судимый за совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ, — сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Известно, что преступник нанес девочке два удара ладонью по лицу и отобрал у нее телефон. Сейчас проводится необходимый комплекс следственных мер. В скором времени ему будет избрана мера пресечения.

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