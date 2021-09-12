Диетолог Соломатина рассказала о пользе глинтвейна осенью

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В холодное время года стаканчик глинтвейна улучшает кровообращение и быстро согревает человека. В правильных дозировках этот алкогольный напиток способен спасти от заболевания различными сезонными инфекциями. О том, что нужно знать о глинтвейне, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Сухое красное вино в небольшом количестве успокаивает, расслабляет, некоторых даже тонизирует. Почему глинтвейн пьют в холодное время года? Он улучшает кровообращение. Когда мы замерзаем, кровь с периферии уходит в центр. Вот почему нельзя согреваться на холоде алкоголем. Только дома. Глинтвейн — это слабый алкоголь, он слегка расширяет сосуды, но в красном вине еще есть и антиоксиданты (полифенолы). Они как раз защищают от простуды. Не дают вирусу проникнуть в клеточные мембраны, — отметила специалист.

Получается, уточнила Елена Соломатина, что глинтвейн способен оказать противовоспалительное действие. Подобный эффект достигается именно за счет нагревания напитка. А усиливают эти полезные свойства специи, которые также богаты антиоксидантами, пояснила диетолог.

По словам собеседницы «ВМ», глинтвейн не навредит организму, если разом выпивать не больше одного стакана. Но в целом все индивидуально, отметила диетолог, поэтому людям, имеющим определенные проблемы со здоровьем, алкоголь может быть категорически запрещен в любом виде.