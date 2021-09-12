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Схема движения изменится в нескольких районах Москвы с 20 сентября

Иван Юминов

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Схема движения изменится в нескольких районах Москвы с 20 сентября
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Схема движения временно изменится в трех столичных округах с 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 12 сентября.

— Так, по 30 октября в Рязанском районе будет ограничено движение на участках дублера Рязанского проспекта, местного проезда и 2-й Институтской улицы. Это связано с проведением инженерных работ, — говорится в сообщении.

Движение на Ярославском шоссе и проспекте Мира в районе развязки на пересечении с Северо-Восточной хордой будет ограничено до 20 декабря из-за дорожных работ. Изменения коснутся участка от дома 211, корпус 2 на проспекте Мира до дома 2, корпус 1, строение 1 на улице Красная Сосна.

Схема движения изменится в нескольких районах Москвы с 20 сентябряФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Рабочие в этот период будут поэтапно занимать одну полосу, но в сторону центра всегда будут доступны выделенная полоса для общественного и две для другого транспорта. Три полосы будут доступны для водителей в направлении области.

До 30 ноября будет ограничено движение на Синельниковской улице около дома 17. Общее число полос не изменится за счет временных уширений, ограничения вызваны необходимостью проведения инженерных работ.

Движение в Среднем Золоторожском переулке в районе дома 19 на Волочаевской улице ограничат по 27 октября. Для автомобилистов останутся доступны все полосы за счет ликвидации парковок и обустройства временных уширений, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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