Новые смотровые площадки появились на острове Балчуг в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Раушская набережная Карта всех событий

Смотровые площадки, внешне напоминающие парящий мост в парке «Зарядье», появились на острове Балчуг. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в воскресенье, 12 сентября.

— Три смотровые площадки над Москвой-рекой установили на благоустроенных набережных острова Балчуг: две на Раушской и одну на Софийской, — говорится в сообщении.

Своей формой конструкций из архитектурного бетона и металлокаркаса они напоминают парящий мост из «Зарядья», подчеркнули в ведомстве. По их периметру для безопасности установлены ограждения из прозрачного ударопрочного стекла.

На каждом балкончике могут находиться семь-десять человек одновременно. Москвичам рекомендовано «сделать главное фото этой осени», отмечается в Telegram-канале комплекса.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг, благоустройство которых было проведено в этом году.

В ходе церемонии открытия глава города отметил, что на острове теперь появилось большое пространство, которое позволит жителям города совершать прогулки. Мэр отметил, что реконструкция электростанции рядом с Патриаршим мостом привела к созданию «уникального комплекса».