Баженов: Берегитесь новой мошеннической схемы — писем с подложного портала госуслуг

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов рассказал об очередном обмане с использованием подложной рассылки от имени портала по предоставлению госуслуг. Злоумышленники вводят граждан в заблуждение письмами об откреплении от поликлиники в результате технического сбоя.

— В России распространилась новая мошенническая схема — письмо с подложного сайта госуслуг об откреплении от поликлиники. Злоумышленники рассылают будущим жертвам от имени портала по предоставлению госуслуг информацию об откреплении от поликлиники. В этих письмах мошенники поясняют, что досадное недоразумение произошло из-за сбоя программы или технической ошибки. Чтобы не остаться без медицинской помощи, аферисты предлагают пройти по ссылке из их письма на сайт госуслуг для того чтобы прикрепиться к медицинскому учреждению заново с уплатой госпошлины. Однако ссылка из письма ведет на сайт-двойник портала госуслуг, — разъяснил тележурналист Тимофей Баженов суть новой обманной схемы.

Тимофей Баженов отметил, что в случае если человек воспользуется ссылкой из письма мошенников и перейдет по ней на сайт-клон портала государственных услуг, то его личные данные могут стать добычей преступников. Используя эти персональные сведения, злоумышленники будут иметь реальную возможность оформить на жертву мошенников микрозаем под огромные проценты или банковский кредит.

Для собственной безопасности Тимофей Баженов рекомендует настроить в личном кабинете вход на сайт по предоставлению государственных услуг с СМС-подтверждением. Если какие-то злоумышленники обманным путем получат доступ к логину и паролю на портале госуслуг, то при входе в личный кабинет посторонних человек получит уведомление. Баженов добавил, что прикрепиться к государственному медицинскому учреждению можно абсолютно бесплатно.

Если злоумышленникам удастся завладеть персональными данными, требуется срочно сообщить об инциденте в службу технической поддержки портала госуслуг и сменить пароль для входа на сайт.

В начале сентября была опубликована официальная информация, что за апрель-июнь нынешнего года преступники украли у клиентов российских банков свыше 3 млрд рублей. По статистике Центробанка РФ, данный показатель увеличился всего за год на 40 процентов.Возвращено нашим соотечественникам лишь 7,4 процента похищенных средств. В 2020 году данный показатель был на уровне почти тринадцати процентов.

По словам тележурналиста, атакам злоумышленников подвергаются не только обычные граждане. Недавно крупнейшей за всю историю Рунета атаке киберпреступников подвергся Яндекс. По словам представителя компании, «атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали».

Общественный лидер, инженер Антон Тарасов выразил свое мнение по поводу новой угрозы:

— Пока не придумано законов, которые смогут обезопасить россиян от кибермошенников, нам с вами надо быть предельно внимательными и опираться на собственную бдительность.