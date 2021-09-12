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Евгений Нифантьев: У России есть все возможности производить лекарства полного цикла

Павел Гриднев

Общество
Евгений Нифантьев: У России есть все возможности производить лекарства полного цикла
Евгений Нифантьев / Фото: Галина Бродская

Производство в России лекарств полного цикла — чрезвычайно важная задача, которую нужно решить в ближайшие годы. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев на встрече со студенческим активом московских вузов.

По его словам, в допандемийный период вполне справедливо считалось, что производство лекарственных субстанций — это глобальный рынок, а импортировать их — абсолютная норма.

— Тревожный сигнал пришел из Китая. В первую волну ковида из-за остановки производства в этой стране на непродолжительный период приостановились и поставки субстанций в другие страны. Жесткими и эффективными методами, закрывая страну целыми провинциями, распространение ковида в Китае удалось остановить. А если в какой-то момент этого не получится? Тогда мир останется без субстанций, ведь Китай и Индия — их основные мировые производители, — рассказал Евгений Нифантьев.

Он отметил, что сегодня в России производится менее 10 процентов используемых фармсубстанций. И даже из включенных в постановление правительства РФ о стратегически значимых лекарственных средствах, которые обязательно должны производиться в нашей стране по полному циклу, в том числе субстанции, к концу текущего года только 35 из 162 синтетических лекарственных препаратов будут иметь отечественного производителя.

— Это создало сырьевую зависимость всей системы здравоохранения России и, конечно, требует соответствующих оперативных действий. Необходимо не только локализовать производство фармацевтических субстанций в стране, но и производить интермедиаты. Это подстегнет развитие химико-фармацевтической и химической промышленности в нашей стране, — подчеркнул Нифантьев.

В 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в рамках всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне.

Как отмечала ранее член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина, производство в стране лекарств по полному циклу поможет гарантированно обеспечивать россиян качественными и современными отечественными препаратами в условиях внешних вызовов.

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