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Врач рассказал о влиянии депрессии на иммунитет

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказал о влиянии депрессии на иммунитет
Фото: Pexels

Депрессия — это такое состояние, при котором подавляется, в том числе, иммунитет. Тогда люди тяжелее переносят любую болезнь. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-психотерапевт Георгий Борисов.

— Все регуляторные функции «выживания» контролируются мозгом. И когда он находится в состоянии депрессии, некоего тупика, его активность сильно снижена, то протекание любого патологического процесса происходит гораздо сложнее. Тогда и выздоровление затягивается. То есть мозг находится в таком нересурсном состоянии, — сказал специалист.

Причем, чем сильнее выражена депрессия у человека, уточнил Георгий Борисов, тем меньше у мозга остается этих ресурсов, помогающих побороть болезнь. Так что когда человек, наоборот, мыслит максимально позитивно, шансов на более легкое протекание болезни, быстрое выздоровление и восстановление у него больше, заключил психотерапевт. Коронавирусная инфекция не исключение.

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