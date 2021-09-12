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Врач предупредил о новых последствиях после COVID-19 у детей

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач предупредил о новых последствиях после COVID-19 у детей
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

После того как ребенок переболел коронавирусом, у него может наблюдаться тяжелое психологическое состояние. Часто родители не обращают внимания на это и вовремя не помогают ему. О нескольких подобных случаях из собственной практики «Вечерней Москве» рассказал врач-психотерапевт Георгий Борисов.

— Мы иногда сталкиваемся с тем, что есть такой патологический след после коронавируса. Когда у ребенка возникает практически состояние депрессии, даже на грани шизофренических реакций. И только с помощью определенной терапии удается привести ребенка в норму. А «обычные врачи» патологии не находили и даже не связывали это с ковидом. На состояние ребенка нужно обращать внимание и проводить терапию, направленную на устранение постэффектов коронавируса. Поэтому, я считаю, будет правильной позицией показывать ребенка специалистам, если есть какие-то сомнения, жалобы. Иначе могут быть различные проблемы, вплоть до неуспеваемости в школе, — пояснил врач-психотерапевт.

Как уточнил собеседник «ВМ», пока специалисты наблюдают и обобщают информацию о последствиях для организма после перенесенного коронавируса. Но тот факт, что эти проявления могут быть различными, «совершенно точен», добавил специалист. Поэтому он посоветовал внимательнее относиться к себе и детям в такой период.

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