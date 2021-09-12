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Потомок династии Романовых обвенчался в кафедральном соборе Парижа

Иван Юминов

Общество
Потомок династии Романовых обвенчался в кафедральном соборе Парижа
Фото: Instagram / rostislavromanov

Британский художник и потомок императорской династии Романовых Ростислав обвенчался в кафедральном соборе Александра Невского в Париже с женой Фотеини Георгантой, передает «МИР 24».

Гражданская церемония заключения брака состоялась еще в октябре 2019 года в Великобритании. При этом у семейной пары уже есть дети.

Потомок с 3 декабря 2017 года является вице-президентом Объединения членов рода Романовых. Он принадлежит к ветви «Михайловичей» — мужской линии потомков великого князя Михаила Николаевича, сына императора Николая I.

Последнего российского царя Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году нашли захоронение под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей и их окружения).

В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения останки разместили в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Но церковь не признала их подлинными из-за недостатка доказательств.

Расследование гибели членов семьи Романовых было возобновлено осенью 2015 года.

Источник: mir24.tv

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