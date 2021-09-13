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Наталья Сергунина: Москва и Сеул договорились о сотрудничестве в области инноваций

Иван Юминов

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Наталья Сергунина: Москва и Сеул договорились о сотрудничестве в области инноваций
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, подписало в Сеуле стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциацией Innobiz. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в понедельник, 13 сентября.

— Как и наши коллеги в Республике Корее, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов. Сотрудничество с южнокорейской государственной ассоциацией подразумевает обмен опытом и передовыми практиками, а также совместные программы для малых и средних инновационных компаний, — рассказала заммэра.

Разработки южнокорейских стартапов, по ее словам, апробируют в рамках программы пилотного тестирования инноваций в Москве. При этом в программах пилотирования и акселерации в Сеуле примут участие выпускники программы «Московский акселератор».

Программа привлекла более 4,5 тысячи заявок от стартапов менее чем за два года существования, подчеркнул глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. При этом программа пилотного тестирования инноваций с мая 2020 года дала возможность опробовать разработки 1,5 тысячи предприятий.

Innobiz имеет уникальную систему сертификации, а каждому технологическому стартапу в стране нужно ее заключение для получения поддержки государства. После этого малые и средние компании получают субсидии, гранты и другие виды помощи.

Москва является одной из самых развитых в технологическом плане столиц мира, подчеркнул председатель ассоциации Им Бьюн-Хун. В столице России созданы прекрасные условия для развития технологических стартапов, а сама она выступает примером универсального полигона для пилотирования инноваций, добавил он.

Стороны планируют сосредоточиться на формировании глобальной экосистемы, создании рабочих мест, а также развитии инновационных стартапов, заключил Бьюн-Хун.

«Московский акселератор» — это проект правительства Москвы, который направлен на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях.

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