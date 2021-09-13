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Фестиваль «Поэтроника» пройдет в галерее «Граунд Солянка»

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Поэтроника» пройдет в галерее «Граунд Солянка»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Галерея «Граунд Солянка» 17 и 18 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на международный фестиваль современной поэзии, саундарта и видеоарта «Поэтроника».

Посетители в реальном времени смогут стать свидетелями спонтанного единения поэзии, саундарта и видеоарта. Уникальность мероприятия заключается в том, что в процессе действий участников создается до этого момента никогда не существующий гипертекст, где каждое отдельное слово, строка, текст, звук, визуальный образ является ссылкой к другому образу.

Одновременно с чтением текстов и демонстрацией звуковых ландшафтов появляется видео, которое, несмотря на его кажущийся нейтральный фон, создает дополнительный нарратив.

В фестивале примут участие поэты: Владимир Лукичев, Илья Кукулин, Наталья Крючкова, Евгения Суслова, Кирилл Широков, Мария Малиновская, Кирилл Корчагин, Денис Ларионов, Эдуард Лукоянов, Оли Цве и Максим Дремов.

За саундарт и видеоарт отвечают: Алекс Пленингер, Евгений Вороновский, Александр Сенько, Павел Жагун, Анастасия Королева, Эльвира Жагун, TechnoShamen, Анна Ващенко, Елена Роменкова и Szely.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте галереи.

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