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Фестиваль «Артмиграция» пройдет в Москве с 13 по 19 сентября

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Артмиграция» пройдет в Москве с 13 по 19 сентября
Фото: Официальный сайт Театрального центра «На Страстном»

Союз театральных деятелей России с 13 по 19 сентября организует в Москве фестиваль «Артмиграция», в программу которого отбираются лучшие спектакли региональных театров.

Фестиваль открывается 13 сентября спектаклем «Сказки Черного леса» (12+) по мотивам произведения Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Постановку представляет Национальный театр Карелии.

На следующий день Прокопьевский драматический театр представит спектакль «Золото» (16+). В афише 15 сентября — спектакль Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева «Корея 03» (18+). 16 и 17 сентября на сцене боярских палат СТД РФ можно увидеть постановку «Потеря | Лаборатория 40+» (18+).

Молодежный театральный центр «Космос» и Театральная мастерская «ТеМа» 18 сентября покажут спектакль «Пусть они всегда танцуют» (12+) по мотивам книги Ульфа Старка «Пусть танцуют белые медведи».

Завершит фестиваль 19 сентября танцевальный перформанс казанского театра MOÑ «SAK-SOK» (18+) на основе древней татарской легенды.

Фестиваль проходит на нескольких площадках: в театральном центре СТД РФ «На Страстном» и в боярских палатах СТД РФ.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте форума.

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