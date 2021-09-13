Международный фестиваль «Образцовфест» пройдет в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

XI Международный фестиваль театров кукол «Образцовфест» с 16 по 21 сентября пройдет в Москве. Форум посвящен 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра. Тема фестиваля в текущем году — «Юбилей в кругу друзей».

В фестивале примут участие как российские, так и зарубежные театры. Так, в международную программу вошли спектакли восьми стран: Великобритании, Греции, Польши, Бельгии, Чили, Словении, США и Японии.

Зрители смогут увидеть спектакли на нескольких сценах: в Театре кукол имени Образцова, Театре Наций, Московском областном театре кукол и Театральной лаборатории КукLab. При этом некоторые постановки покажут в онлайн-формате. Онлайн можно посмотреть «Фантастическую симфонию» Берлиоза, мультижанровый спектакль из Японии «Прикосновение сердца» и британскую кукольную драму с элементами черного юмора «Знакомьтесь, Фред».

Офлайн можно увидеть поэтического «Жирафа» театра Hop Signior (Греция), словенскую постановку «Собачья жизнь» и спектакль польско-российского театра «Материя» для самых маленьких — «Филин и Солнышко».

Для участников фестиваля и арт-лаборатории состоятся закрытые показы польской «Сказки о рыбаке и рыбке» и бельгийско-чилийской «Чайки» Чехова.

В российскую программу вошло более десяти спектаклей. Зрители смогут увидеть спектакли, ставшие лауреатами премии «Золотая Маска»: «О рыбаке и рыбке» Театра кукол Республики Карелия, «Крот, который мечтал увидеть солнце» театральной компании «Кот Вильям».

В афише фестиваля: «Собака камень» В. Плотникова (Екатеринбургский театр кукол), «Скеллиг» А. Янушкевича и Т. Нерсесян (Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин») и «Священный талисман» Михаила Плутахина (Театр Предмета и Еврейский музей).

Специальные гости фестиваля — «Ходжа Насреддин» Тимура Бекмамбетова (Театр Наций), «Русалочка» Бориса Константинова (Московский областной театр кукол) и «Родители напрокат» Антона Калипанова («КукLab»).

По традиции фестиваль открывается легендарной постановкой Сергея Образцова «Необыкновенный концерт», которой в этом году исполняется 75 лет.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте Театра имени Образцова.