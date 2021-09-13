Кинофестиваль МосФильмФест стартует в столице с 14 сентября

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Кинофестиваль МосФильмФест с 14 по 26 сентября пройдет в Москве и Московской области. Фестивальные фильмы будут демонстрироваться на нескольких площадках.

В конкурсной программе кинофестиваля представлены полнометражные и короткометражные художественные фильмы, анимация, документальные фильмы, музыкальное видео, экспериментальные и студенческие шорты.

Зрители увидят более 100 фильмов по классическим и оригинальным сценариям, в привычных и абсолютно новых кинематографических техниках.

Кроме общих категорий, на фестивале есть специальная группа фильмов о Москве. В нее принимаются только фильмы, снятые в российской столице.

Форум стартует 14 сентября в кинотеатре «Алмаз Синема Мытищи». В рамках открытия зрителям представят фильмы Андрея Арчакова «Екатерина II. Закат Великой», Тобиаса Ленела Каприччио «Ложный ребенок», Радды Новиковой «Московская горка», Ричарда Маркса «Отсутствие», Юлианы Эрзерумцевой «Короткое замыкание», Олега Савенкова «Дирижер» и Анны Хоточкиной «Двое».

Регистрация на кинофестиваль бесплатная, сообщается на сайте форума.