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В Москве стреляли в основателя группы «25/17» Андрея Бледного

Анастасия Колоскова

Происшествия
В Москве стреляли в основателя группы «25/17» Андрея Бледного
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

В центре Москвы стреляли в Андрея Бледного (настоящее имя — Андрей Позднухов), являющегося основателем музыкального коллектива «25/17». От госпитализации рэпер отказался. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 13 сентября.

По словам источника, девушка обратилась в полицию и заявила о стрельбе в мужчину из травматического пистолета на улице Тверской. Пострадавшим оказался 44-летний Андрей Позднухов, который отказался от медицинской помощи, хотя его лицо было в крови.

Отмечается, что рэпер не стал писать заявление в полицию и отправился домой.

В пресс-службе столичного ГУМВД корреспонденту «ВМ» подтвердили, что по данному адресу действительно поступал вызов. На место был отправлен наряд полиции. В ведомстве не уточнили личность пострадавшего, а также не подтвердили факт стрельбы, отметив, что по данному факту проводится проверка.

Группа «25/17» основана музыкантами из Омска Андреем Позднуховым (Бледный) и Антоном Завьяловым.

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