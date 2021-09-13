Врач объяснил, можно ли умереть от «накачанного» нитратами арбуза

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Само по себе присутствие нитратов в арбузе вряд ли может быть причиной летального исхода, однако они опасны при слишком частом употреблении арбузов плохого качества. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

— В достаточном количестве нитратов в арбузе может и не быть. Однако возможен накопительный эффект, если человек слишком часто ест такие арбузы или вместе с ними употребляет еще какие-то продукты, содержащие нитраты, — предупредил специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что нитраты в избыточном количестве могут быть причиной слабости, головокружения и тошноты.

Однако не только нитраты могут быть причиной плохого самочувствия после употребления арбуза, предупредил эксперт.

— Не стоит покупать поврежденные арбузы: внутрь может проникнуть грибковая инфекция или другие возбудители, — рассказал специалист.

Также Арзамасцев отметил, что токсические элементы образуются из-за неправильного хранения. Такой арбуз будет отличаться по вкусу от качественного, заключил эксперт.