Автоэксперт спрогнозировал сроки исчезновения машин на «механике» в России

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Новые автомобили с механической коробкой переключения передач (МКПП) могут исчезнуть из российских автосалонов уже через три–четыре года. Постепенно они будут пропадать и с рынка подержанных авто. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Петр Баканов.

Специалист подчеркнул, что одной из причин постепенного отказа от МКПП становится ужесточение экологических норм.

— Порой механическая коробка не может обеспечить те параметры выхлопа, которые возможны на какой-либо из двухпедальных версий. Например, вариатор изначально разработан для экономии топлива и снижения выбросов, — рассказал эксперт.

Баканов также обратил внимание на то, что на рост популярности автоматической трансмиссии влияет постепенное внедрение автопилота. На таких автомобилях управлять тягой должна автоматика, подчеркнул собеседник «ВМ».

Эксперт также заметил, что востребованность машин с АКПП растет по причине более простого управления.

— «Механика» становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории. Для большинства людей машина — средство для перемещения по асфальту на какое-то расстояние, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что первым делом производители откажутся от «механики» на новых моделях. Полный переход на АКПП будет проходить постепенно вместе со сменой модельных линеек. Это произойдет в ближайшие три–четыре года в автосалонах и через 10–15 лет — на вторичном рынке, спрогнозировал Баканов.

Некоторые виды транспорта еще долго будут продаваться с механической трансмиссией, считает эксперт.

— В сегменте лоукост многие автомобили реализуются с механической коробкой, то же самое касается недорогих внедорожников. Коммерческий транспорт еще долго будет на «механике», — заключил он.

Компания Hyundai уже в следующем году планирует отказаться от механической трансмиссии в модели Accent (в России известна как Hyundai Solaris) на американском рынке. Автомобиль будет производиться только с вариатором.