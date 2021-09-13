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«Боятся и уважают»: теннисистка Веснина прокомментировала победу Медведева на US Open

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
«Боятся и уважают»: теннисистка Веснина прокомментировала победу Медведева на US Open
Фото: Twitter / Olympic Russia

Первенство российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) — историческая и грандиозная для страны победа. Благодаря выбору правильной тактики спортсмен превзошел серба Новака Джоковича — первую ракетку мира. Так долгожданную победу в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировала теннисистка Елена Веснина.

— Безусловно, эта победа для России — историческая. У нас не было победителей в турнире «Большого шлема» среди мужчин уже долгие годы. Я поздравляю Даниила с этой грандиозной победой! Он превзошел в финале первую ракетку мира — Новака Джоковича, который шел на свой исторический рекорд. В этом году серб выиграл три турнира «Большого шлема», хотел выиграть и четвертый, «сделать историю», — прокомментировала Веснина.

По словам теннисистки, Новак до последнего пытался поменять тактику и помешать российскому спортсмену, но у Медведева были «ответы на все вопросы».

— Он победил заслуженно: играл очень последовательно и правильно. Было видно, что он готов к этой большой победе, — высказалась собеседница «ВМ».

Веснина добавила, что Медведева уже давно знают на мировой спортивной арене. Из года в год он поднимал уровень своей игры, конкурируя с лучшими теннисистами. Теперь его «все уже знают, боятся и уважают», считает спортсменка.

Болельщикам, по словам Весниной, стоит и дальше ожидать серьезных побед россиян в большом теннисе.

— Стоит ожидать дальнейших побед от российских теннисистов. Пару лет назад я уже говорила, что чувствую: кто-то из наших ребят выиграет турнир «Большого шлема». Уровень игры, который Даниил показывал на протяжение последних трех лет, говорит о том, что его победа на турнире «Большого шлема» закономерна, — заключила она.

Даниил Медведев стал третьим в истории победителем турнира «Большого шлема» из России. Он обыграл Новака Джоковча со счетом 6:4, 6:4, 6:4. По завершении состязания наш спортсмен назвал соперника «величайшим теннисистом всех времен».

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