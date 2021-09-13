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Врач рассказал, чем опасен поврежденный арбуз

Игорь Синельников

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Общество
Врач рассказал, чем опасен поврежденный арбуз
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Арбуз с поврежденными стенками быстрее портится, а также может стать причиной отравления. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Евгений Арзамасцев.

— Внутрь поврежденного арбуза может проникнуть грибковая инфекция и другие возбудители, — предупредил специалист.

Он подчеркнул, что арбуз с трещинами, отверстиями или разрезами портится гораздо быстрее целого.

При этом разрезанный арбуз нужно употребить как можно быстрее, отметил Арзамасцев.

— После разрезания арбуз можно хранить максимум три–четыре дня, дальше нужно обязательно его осматривать. Неприятный запах даст понять, что арбуз точно испортился, — заключил эксперт.

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