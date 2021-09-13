Балет Игоря Моисеева откроет юбилейный сезон в Кремлевском дворце

Фото: пресс-служба Государственного академического ансамбля народного танца имени И. Моисеева

16 сентября 2021 года легендарный балет Игоря Моисеева откроет свой юбилейный, 85-й концертный сезон на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Коллектив, созданный величайшим хореографом ХХ века, изменившим ход развития мирового хореографического искусства и сделавшим народный танец достоянием мировой культуры, представит на юбилейном концерте два разноплановых отделения. В первой части концерта («Танго Del Plata») будет рассказана многовековая история самого страстного танца в мире, а во второй части зрителей ждет красочная хореография разных народностей из программы «Танцы народов мира». Апогеем концерта традиционно станет моисеевское «Яблочко», без которого не обходится ни одно выступление всемирно известного коллектива.

2021 год станет юбилейным не только для этого ансамбля: ровно 60 лет назад в сердце столицы, на территории Московского Кремля, при поддержке Никиты Хрущева появилась одна из крупнейших театрально-концертных площадок нашей страны: Государственный Кремлевский дворец. Поэтому концерт ансамбля станет подарком не только для зрителя, но и для Государственного Кремлевского дворца на его 60-летие.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева первым выработал художественный метод обработки фольклора, соединивший приемы народного и профессионального искусства; первым открыл культурные связи России с Великобританией, Францией, Китаем, Африкой, США, Канадой, Финляндией и многими другими; первым из профессиональных ансамблей народного танца выступил на сцене парижской Grand Opera и на сцене миланского театра La Scala.

А в 1971 году в Париже в честь премьеры одноактного балета «Половецкие пляски» на музыку А. Бородина в постановке Игоря Моисеева была выбита специальная медаль — Les triomphes de «Les danses poloviennes» de Igor Moiseyev.

Сегодня ансамбль под руководством народной артистки России Елены Щербаковой продолжает развивать, обогащать и пропагандировать танцевальный фольклор различных народов мира на лучших мировых площадках.