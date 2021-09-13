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СБУ запретила гастроли рэпера Моргенштерна на территории Украины

Иван Юминов

Общество
СБУ запретила гастроли рэпера Моргенштерна на территории Украины
Фото: instagram/morgen_shtern

Гастроли российского рэпера Моргенштерна запрещены на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко в понедельник, 13 сентября.

— В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн, — рассказал представитель ведомства.

СБУ внесла исполнителя в черный список на основе выводов лингвистической экспертизы, добавил Дехтяренко. В творчестве Моргенштерна пропагандируется «культ насилия и жестокости», а также распространение и употребление наркотиков, уточнил он.

Это создает предпосылки для конфликтов с организаторами и участниками концертов рэпера, подчеркнул пресс-секретарь. 28 апреля Минкульт страны внес Моргенштерна в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, на основании письма СБУ.

Концерт рэпера был запланирован на 3 июня в киевском Дворце спорта, но его впоследствии отменили. 17 июля Окружной административный суд Киева получил иск исполнителя к СБУ, в котором он просит признать противоправными действия службы.

Также Моргенштерн просит признать противоправным и отменить приказ Минкульта о внесении его в соответствующий перечень. Наконец, рэпер обратился к суду с просьбой истребовать в СБУ постановление о запрете ему въезда на Украину, отмечает УНИАН.

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