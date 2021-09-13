Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Крупного фальшивомонетчика задержали полицейские в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Крупного фальшивомонетчика задержали полицейские в Москве
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правоохранители задержали в Москве мужчину, при котором нашли 78 поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 13 сентября.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий на одном из железнодорожных вокзалов столицы полицейские задержали жителя города Владимира. У него изъято 78 банкнот номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки, а также банковские карты и документы на различные фамилии, — рассказала она.

Купюры были изготовлены комбинированным способом цветной струйной печати, добавила Волк. Также подозреваемый имел при себе сто пачек сувенирной продукции, имитирующей пятитысячные банкноты, упакованных по инструкциям кредитного учреждения.

Видео: Пресс-центр МВД России

67-летнего мужчину, который до этого неоднократно был судим за мошенничество, подделку документов и незаконную банковскую деятельность, заключили под стражу. Ведомство занимается установлением обстоятельств произошедшего, подчеркнула Волк.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», отмечает МВД Медиа.

Читайте также:
ЗадержанияМВДИрина Волк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте