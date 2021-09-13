Крупного фальшивомонетчика задержали полицейские в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правоохранители задержали в Москве мужчину, при котором нашли 78 поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 13 сентября.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий на одном из железнодорожных вокзалов столицы полицейские задержали жителя города Владимира. У него изъято 78 банкнот номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки, а также банковские карты и документы на различные фамилии, — рассказала она.

Купюры были изготовлены комбинированным способом цветной струйной печати, добавила Волк. Также подозреваемый имел при себе сто пачек сувенирной продукции, имитирующей пятитысячные банкноты, упакованных по инструкциям кредитного учреждения.

Видео: Пресс-центр МВД России

67-летнего мужчину, который до этого неоднократно был судим за мошенничество, подделку документов и незаконную банковскую деятельность, заключили под стражу. Ведомство занимается установлением обстоятельств произошедшего, подчеркнула Волк.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», отмечает МВД Медиа.