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ФАС потребовала от оператора Tele2 снизить цены на тарифы

Иван Юминов

Экономика
ФАС потребовала от оператора Tele2 снизить цены на тарифы
Фото: Вечерняя Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала оператора сотовой связи Tele2 нарушившим антимонопольное законодательство из-за повышения тарифов в январе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 13 сентября.

— Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения, — говорится в сообщении.

Регулятор также установил, что уровень повышения тарифов оператора не был обусловлен ростом затрат. Tele2 в январе увеличил стоимость услуг сотовой связи примерно на 13 процентов для более чем 12 миллионов своих абонентов в сегменте физических лиц.

Компания обосновывала решение увеличением затрат, но после этого в ФАС поступило большое число обращений абонентов. Вследствие этого антимонопольный орган в феврале возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства, отмечается на сайте регулятора.

При это сама Tele2 отметила, что открыта к конструктивному диалогу с ФАС. Оператор предоставил органу экономическое обоснование корректировок и заранее выполнил процедуры по его уведомлению о планируемых изменениях, уточнили в пресс-службе.

Tele2 планирует отстаивать позицию в рамках юридических процедур. Также оператор подчеркнул, что периодически должен корректировать устаревшие тарифы, чтобы гарантировать клиентам уровень сервиса и наполнения услуг.

На тарифах с измененной абонентской платой, как уверяют в компании, пересмотр составил в среднем 20 рублей. Большинство клиентов спокойно отнеслись к этому, что подтверждается статистикой колл-центра, приводит сообщение оператора ТАСС.

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