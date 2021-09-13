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Диетолог дала рекомендации по укреплению иммунитета осенью

Иван Юминов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог дала рекомендации по укреплению иммунитета осенью
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Универсального продукта для защиты организма осенью нет, но есть практические указания насчет диеты и образа жизни. Об этом заявила диетолог Маргарита Королева.

— Нет ни одного универсального продукта, который мог бы помочь человеку поддержать иммунитет. В рационе должны быть преимущественно натуральные продукты, которые участвуют в построении иммунитета человека, — объяснила специалист.

В их числе она назвала бобовые, орехи, семена, овощи, рыбу и мясо птицы. Жиры, по словам диетолога, помогут клеткам держать оборону, будучи непроницаемыми для инородных факторов.

Витаминный баланс является еще одним пунктом для крепкого здоровья — его Королева порекомендовала восполнить за счет фруктов и овощей. При этом главным врач назвала здоровый образ жизни, в понятие которого она включила физическую активность и правильный сон.

Овощи и фрукты в свою очередь помогают поддерживать микробиом кишечника. Состояние иммунной системы на 80 процентов определяется за счет состояния желудочно-кишечного тракта, приводит слова Королевой издание Nation News.

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