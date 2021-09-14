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Премьерный показ фильма «#ЯЖОТЕЦ» состоится в кинотеатре «Космос»

Ольга Маркова

Развлечения
Премьерный показ фильма «#ЯЖОТЕЦ» состоится в кинотеатре «Космос»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» 19 сентября приглашает жителей и гостей столицы на премьерный показ сериала «#ЯЖОТЕЦ». В кинотеатре «Космос» зрители смогут получить настоящее комедийное пособие по родительской педагогике.

Фильм представит съемочная группа. Режиссерами ленты выступили Рустам Мосафир, Константин Смирнов и Константин Колесов. А главные роли в картине сыграли Гоша Куценко и Алексей Родионов.

В центре сюжета 44-летний Михаил Гречихин, который вместе с сыном ведет блог с распаковками детских игрушек, но после развода с женой становится воскресным папой и начинает учить сына онлайн, как быть мужиком.

Каждая серия состоит из выпусков видеоблога. В них Гречихин научит сына готовить, ориентироваться на местности, собирать мебель, водить автомобиль, играть в пейнтбол, рыбачить, строить отношения с женщиной и многому другому. Чаще всего отцовские уроки идут не по плану, Гречихину приходится импровизировать, что приводит к смешным, нелепым, а иногда и экстремальным последствиям.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте «Москино».

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