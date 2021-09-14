Скончался экс-командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

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После продолжительной болезни умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе и Герой России Виктор Казанцев. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил представитель Южного военного округа.

— Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни, — передает его слова РИА Новости.

Экс-командующий умер в Краснодаре около семи часов утра, сообщили в Клубе военачальников.

Виктор Казанцев служил в армии с 1963 года. Защищал интересы страны в Чехословакии, Туркменистане, Казахстане, в 1996 году стал первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского округа. В 1997 году сам начал командовать. За успешную борьбу с незаконными формированиями награжден званием «Герой России». В 2000 году стал генералом армии. Являлся обладателем многочисленных наград и званий, а также почетным гражданином нескольких городов. Среди них Махачкала, Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону и Элиста.