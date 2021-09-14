Выставка «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова» откроется в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку-маршрут «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова». Для проекта отобрано 20 наиболее «громких» произведений в истории русского искусства.

Посетителям предстоит увидеть шедевры изобразительного искусства, которые на сегодняшний день являются гордостью коллекции галереи. Однако их первые встречи со зрителями прошли вовсе не гладко, сопровождаясь многочисленными дискуссиями, неприятием, цензурным запретом к показу.

В числе картин, вошедших в состав выставки, «Боярыня Морозова» Сурикова, «Березовая роща» Куинджи, «После побоища…» Васнецова, «Сельский крестный ход на Пасхе» Перова и «Иван Грозный и сын его Иван…» Репина. А картины «Неизвестная» Крамского и «Принцесса Грёза» Врубеля представлены на выставке как отвергнутые произведения, в том числе и Третьяковым.

На протяжении всей своей собирательской деятельности Третьяков приобретал вещи спорные, эпатировавшие зрителей, вызывавшие дискуссии в художественном мире. Современники критиковали его за отсутствие «правильного выбора». Но коллекционер не раз писал, что непредвзятую оценку его коллекции смогут дать лишь последующие поколения, потому что истинным судьей станет время.

Выставка открыта с 16 сентября по 13 марта 2022 года, сообщается на сайте галереи.