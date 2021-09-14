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Двум мигрантам в Подмосковье предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Михаил Алимов

Происшествия
Двум мигрантам в Подмосковье предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Московская область, Сергиев Посад Карта всех событий

Двум иностранным гражданам в подмосковном Сергиевом Посаде предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 14 сентября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— 13 сентября 2021 года в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль-2», обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. По горячим следам следователям и оперативным сотрудникам удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств, — рассказывает Врадий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Убийство».

Правоохранители изучили материалы дела, изъяли личные вещи подозреваемых и назначили необходимые экспертизы. Врадий сообщила, что будет проверена законность пребывания мигрантов на территории РФ, а также проведена проверка в отношении должностных лиц, отвечающих за их нахождение в России.

— В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировала она.

В свою очередь прокуратура региона также поставила на контроль ход расследования уголовного дела. Об этом «ВМ» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнения миграционного законодательства в общежитии, расположенном в деревне Бужаниново, — добавила она.

Кроме того, с жителями находящейся рядом деревни встретился прокурор Сергиева Посада Александр Дроняев.

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