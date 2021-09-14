Новый детский сад в Останкинском районе сделают похожим на бельгийскую вафлю

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

улица Сельскохозяйственная, владение 35. Карта всех событий

Москомархитектура одобрила проект детского сада, рассчитанного на 215 учеников, в Останкинском районе столицы. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, за счет выступающих откосов окон на фасаде здания объект будет напоминать бельгийскую вафлю.

Новое учреждение для детей будет располагаться по адресу улица Сельскохозяйственная, владение 35. Детский сад войдет в состав жилого комплекса «Грин Парк».

По словам архитектора, весь фасад здания будет выполнен из алюминиевых белых панелей с перламутровым оттенком.

— Это элегантное, органично дополняющее окружающую застройку здание станет прекрасным примером образовательных объектов в городе, — отметил Кузнецов.

Он добавил, что здание будет состоять из трех этажей. Его общая площадь составит 3,7 тысячи квадратных метров.

Детский сад будет разделен на три блока. В одном из них разместятся групповые ячейки, в другом — помещения для административных дел, а в третьем — столовая и спортивный и актовый залы.

Территория рядом с детским садом будет благоустроена: там появятся восемь площадок для прогулок и одна спортивная зона.