Фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» стартовал в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Всероссийский фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» до 16 ноября проходит на сценах Москвы. Зрители увидят более 40 спектаклей — музыкальные трагедии, оперы, балеты, оперетты, мюзиклы, детские постановки. Завершится форум в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко вручением премии «Легенда».

В рамках форума пройдет мини-фестиваль, посвященный 55-летию со дня основания первого в мире профессионального театра оперы, балета и симфонической музыки для детей и юношества, основанного Наталией Сац.

На фестивале представлены также студенческие работы главных российских мастерских музыкального театра: РАТИ-ГИТИСа (Москва), Хорового училища имени М. Глинки (Санкт-Петербург), Новосибирского и Саратовского театральных институтов, Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

В афише фестиваля зрители найдут музыкальную комедию «Ходжа Насреддин», оперу-сказку «Красная Шапочка», лайт-оперу «Мертвые души», мюзиклы «Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста», «Капитанская дочка» и «Тимур и его команда», камерный балет «Карнавал», балеты «Яг-Морт» и «Маша & Медведи», спектакль «Маугли», музыкально-пластический спектакль «Бумажные человечки», рок-мюзикл «Фома», драматический мюзикл по мотивам повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие».

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте фестиваля.