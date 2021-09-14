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ВДНХ пригласила москвичей на бесплатные экскурсии и лекции о космосе

Ольга Маркова

Развлечения
ВДНХ пригласила москвичей на бесплатные экскурсии и лекции о космосе
Фото: пресс-служба центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Главная выставка страны с 15 по 19 сентября приглашает москвичей и гостей столицы в центр «Космонавтика и авиация» на бесплатные экскурсии и лекции, посвященные освоению Вселенной.

Откроют космический марафон в среду, 15 сентября, экскурсии «Животные в космосе», посвященную годовщине возвращения на Землю после облета Луны советского аппарата «Зонд-5» с живыми существами на борту: черепахами, мухами, червями, бактериями. Участникам экскурсии расскажут о Лайке — «пассажирке» второго искусственного спутника Земли.

В пятницу, 17 сентября, посетителей приглашают на экскурсию «Люди и космос», посвященную 164-летию со дня рождения основоположника современной космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Здесь можно будет узнать о жизни Циолковского, других конструкторах, чья работа сделала возможным покорение космоса, о деятельности Ракетно-космической корпорации «Энергия» и других предприятий.

В выходные дни, 18 и 19 сентября, гостей ждут лекции «Насколько огромна Вселенная» и «Испытание космосом на Земле» из цикла «Записки космического врача».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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