Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рафик Загрутдинов: Жилой дом по программе реновации ввели в районе Северное Измайлово

Полина Французова

Город
Рафик Загрутдинов: Жилой дом по программе реновации ввели в районе Северное Измайлово
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«В районе Северное Измайлово по адресу 15-я Парковая улица, дом 46, корпус 5 (15-я Парковая улица, владение 46А) ввели жилой дом для переселения по программе реновации», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом с подземной автостоянкой построен по индивидуальному проекту. При отделке фасада здания применены навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На фасаде установлены металлические корзины для кондиционеров.

В новостройке расположено 169 квартир (однокомнатных — 39, двухкомнатных — 106, трехкомнатных — 24). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

В доме установлено современное лифтовое оборудование, лифты оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Первые этажи новостройки — нежилые, здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В здании размещены вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Новостройку оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Территорию вблизи жилого дома благоустроили: оборудовали детскую игровую площадку и площадку для отдыха взрослых. Выполнено озеленение территории с высадкой цветников, кустарников и деревьев.

РеновацияРафик ЗагрутдиновСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте