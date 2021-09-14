Рафик Загрутдинов: Жилой дом по программе реновации ввели в районе Северное Измайлово

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«В районе Северное Измайлово по адресу 15-я Парковая улица, дом 46, корпус 5 (15-я Парковая улица, владение 46А) ввели жилой дом для переселения по программе реновации», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом с подземной автостоянкой построен по индивидуальному проекту. При отделке фасада здания применены навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На фасаде установлены металлические корзины для кондиционеров.

В новостройке расположено 169 квартир (однокомнатных — 39, двухкомнатных — 106, трехкомнатных — 24). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

В доме установлено современное лифтовое оборудование, лифты оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Первые этажи новостройки — нежилые, здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В здании размещены вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Новостройку оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Территорию вблизи жилого дома благоустроили: оборудовали детскую игровую площадку и площадку для отдыха взрослых. Выполнено озеленение территории с высадкой цветников, кустарников и деревьев.