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Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта «Зеленый вектор»

Полина Долганова

Город
Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта «Зеленый вектор»
Фото: Pixabay

Свыше 65 тысяч жителей Москвы посмотрели видеоподкасты проекта «Зеленый вектор», в рамках которого горожане узнают о способах защиты экологии. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Проект с видеолекциями о природе, экологичных привычках и природных территориях города был запущен специалистами ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды в июле 2021 года.

К настоящему моменту в медиатеке проекта опубликован 21 видеоподкаст.

Наиболее интересными для жителей столицы оказались лекции о заповедных местах Крылатских холмов, а также о деревьях-старожилах. Большой интерес у аудитории также вызвал мини-фильм о жизни пчел.

В рамках увлекательных видеоуроков москвичи узнали о правилах сортировки мусора, а также об образе жизни муравьев.

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