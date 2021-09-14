Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правила работы вытрезвителей утвердили в России

Михаил Алимов

Общество
Правила работы вытрезвителей утвердили в России
Фото: Pixabay

Для вытрезвителей, в которые будут доставлять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, утверждены правила работы. Приказ об этом подписали главы Минздрава, Минтруда и МВД РФ.

— Приказываем утвердить правила организации деятельности специализированных организаций для оказания помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, — сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

По утвержденным правилам в вытрезвителях появятся душевые, туалеты. Гражданам будут оказаны необходимые услуги: проведут их санитарную обработку, предоставят спальное место и питьевую воду, а также медицинскую помощь, не требующую участия врачей.

Срок пребывания составляет максимум 24 часа, но если он закончится в ночное время, его автоматически продлят до утра. По истечении срока будет рассчитана стоимость пребывания там гражданина.

Также сотрудники вытрезвителя должны уведомить полицию о размещении там человека в течение трех часов. При наличии ряда обстоятельств — в течение часа. К таким обстоятельствам относятся отсутствие документов, наличие телесных повреждений, взрывчатки или оружия.

Кроме того, в приказе прописаны все нормативные и технические требования к помещениям вытрезвителей.

В июне сообщалось, что МВД утвердило порядок доставления нетрезвых людей в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Уточняется, что полицейские смогут забирать людей в вытрезвители с улиц, из транспорта и жилья в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения и утративших возможность самостоятельно передвигаться.

Читайте также:
правилаРоссиявытрезвители
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте