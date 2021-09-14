Правила работы вытрезвителей утвердили в России

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Для вытрезвителей, в которые будут доставлять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, утверждены правила работы. Приказ об этом подписали главы Минздрава, Минтруда и МВД РФ.

— Приказываем утвердить правила организации деятельности специализированных организаций для оказания помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, — сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

По утвержденным правилам в вытрезвителях появятся душевые, туалеты. Гражданам будут оказаны необходимые услуги: проведут их санитарную обработку, предоставят спальное место и питьевую воду, а также медицинскую помощь, не требующую участия врачей.

Срок пребывания составляет максимум 24 часа, но если он закончится в ночное время, его автоматически продлят до утра. По истечении срока будет рассчитана стоимость пребывания там гражданина.

Также сотрудники вытрезвителя должны уведомить полицию о размещении там человека в течение трех часов. При наличии ряда обстоятельств — в течение часа. К таким обстоятельствам относятся отсутствие документов, наличие телесных повреждений, взрывчатки или оружия.

Кроме того, в приказе прописаны все нормативные и технические требования к помещениям вытрезвителей.

В июне сообщалось, что МВД утвердило порядок доставления нетрезвых людей в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Уточняется, что полицейские смогут забирать людей в вытрезвители с улиц, из транспорта и жилья в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения и утративших возможность самостоятельно передвигаться.