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Фестиваль, посвященный Александру Невскому, пройдет на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль, посвященный Александру Невскому, пройдет на ВДНХ
Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»

Главная выставка страны 16 и 17 сентября приглашает посетителей в исторический парк «Россия — моя история» на фестиваль, посвященный 800-летней годовщине со дня рождения великого князя Александра Невского. Здесь можно будет примерить настоящие доспехи древнерусского воина, изготовить аутентичную куклу, научиться пользоваться мечом в импровизированном бою, попробовать себя в каллиграфии и понаблюдать за работой печатного станка.

Гости фестиваля окажутся в атмосфере Средневековья, прогуляются по древнерусскому городу и почувствуют себя его жителями. Эпизоды жизни князя Александра Невского будут воссозданы с помощью исторических реконструкций, что позволит наглядно изучить эпоху и деятельность князя.

В атриуме будет воссоздан ратный двор с исторической реконструкцией боев XIII века, где все желающие смогут попробовать себя в инсценировке сражений и примерить роль великого князя.

В программе для юных посетителей — многочисленные мастер-классы по валянию кукол, по стрельбе из лука, росписи по керамике и печати на станке. Школьники смогут бесплатно посетить 50 авторских экскурсий по выставке «Александр Невский: история жизни Благоверного князя языком графического романа».

Вход на мероприятие свободный без регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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