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Фестиваль Context. Diana Vishneva пройдет в «Иллюзионе»

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль Context. Diana Vishneva пройдет в «Иллюзионе»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Кинотеатр «Иллюзион» с 15 по 18 сентября представляет на большом экране Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva.

Зрители увидят лучшие достижения в мире современного танца — спектакли, созданные как знаменитыми, так и молодыми хореографами, мировые премьеры и постановки, документальное кино о танце.

15 и 18 сентября состоится показ фильма «Context & BEAT: Ailey / Алвин Эйли: Визионер танца». Афроамериканский хореограф Алвин Эйли первым вывел на сцену пластику, музыку и культуру «черной» Америки и утвердил на ней чернокожих танцовщиков. Спустя 30 лет после его смерти кинобиография восстанавливает истинный масштаб его фигуры.

В четверг, 16 сентября, зрители увидят ленту «Context & BEAT: Gallant Indies / Галантные Индии: Перезагрузка». Три десятка танцоров хип-хопа, брейк-данса и крампа берут штурмом Оперу Бастилии. В интерпретации видеохудожника Клемана Кожитора и хореографа Бинту Дембеле изящные фантазии о дальних странах обернулись всплеском яростной энергии улиц, а либретто 300-летней давности — острым высказыванием о современном мире.

На следующий день гости «Иллюзиона» увидят картину «Context & BEAT: Crutch / Без Барьеров». Американский художник и танцор Билл Шеннон ставил хореографию для шоу Cirque du Soleil, выступал на сцене Сиднейской оперы и показывал свои перформансы в лондонской «Галерее Тейт» — и все это на костылях. Шеннон родился с тяжелым заболеванием тазобедренных суставов, но это не помешало ему стать скейтером и звездой баттлов брейк-данса, а впоследствии — изобретателем собственного уличного танцевального стиля.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.

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